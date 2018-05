Vicenza, preso a bastonate dal parcheggiatore abusivo: 40enne in ospedale

Lo hanno trovato in una maschera di sangue con una ferita al capo all'interno del parcheggio del ristorante "La conchiglia d'oro". Un italiano del '77, dopo aver chiamato la polizia, ha raccontato loro di essere stato aggredito con un bastone da un extracomunitario dopo un diverbio scoppiato tra i due.

Secondo la versione del 40enne verso le 20:30 di giovedì, mentre stava parcheggiando la propria auto nel parcheggio, è stato avvicinato da un uomo di colore che indossava un giubbetto catarifrangente e che gli ha chiesto di spostare la macchina. Al rifiuto dell'italiano, che è scesco dall'auto, sono partite prima gli insulti e poi i due sono passati alle mani fino a che non è spuntato un bastone con il quale il 40enne è stato colpito alla testa.

Il ferito è stato portato al pronto soccorso e non si conosce ancora la prognosi mentre il presunto aggressore è stato rintracciato nascosto in un parcheggio vicino dagli agenti delle volanti intervenuti sul posto. Identificato come un ghanese dell'84 richiedente asilo, l'uomo è stato portato in questura. I poliziotti, sentendo le testimonianze dei gestori del locale, hanno stabilito che il 34enne faceva il posteggiatore abusivo all'interno del parcheggio, non incaricato dalla proprietà. La questura sta visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell'accaduto e stabilire le precise responsabilità sui fatti accaduti.