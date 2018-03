Vicenza, prende a bastonate un senza tetto che gli aveva rubato il posto

E' stato preso a colpi di scopa in testa perchè "colpevole" di aver rubato il posto ad un altro senza tetto. Il fatto è avvenuto l'altra sera, circa alle 21, in pieno centro, a Vicenza, in piazza Araceli.

Secondo quanto ricostuito dagli agenti delle Volanti intervenuti sul posto con il Suem, l'aggredito, un vicentino 49enne, e l'aggressore, un tunisino di 28 anni, erano stati a prendere delle coperte alla Caritas ma quando il più giovane ha trovato il "posto letto" occupato è andato su tutte le furie, colpendo il malcapitato più volte alla testa, facendolo sanguinare copiosamente. Fortunatamente qualcuno ha immediatamente allertato i soccorsi.