Città Europea dello Sport: Vicenza seconda in Italia e quarta in Europa

È Vicenza ad occupare il quarto posto a livello europeo (su 33 città), e il secondo a livello nazionale (su 4), nella classifica delle migliori Città europeee dello sport 2017, redatta dalla Fondazione Sportiva Municipale di Valencia su incarico di ACES Europe.

Nei mesi scorsi la Fondazione Sportiva Municipale di Valencia, in qualità di giuria ed ente indipendente ed imparziale, ha valutato i dossier ricevuti per le candidature. A Vicenza è stato riconosciuto il merito di una visione dello sport a 360°: pratica sportiva, attività a tutti i livelli, pluralità degli sport praticati, forte impegno per l'attività giovanile e scolastica.

La valutazione si è basata su due criteri: uno, più quantitativo, che ha misurato l’impatto del programma sugli obiettivi, tenendo conto del numero di azioni messe in atto e del numero dei partecipanti. Il secondo, invece, qualitativo, ha tenuto conto del grado di raggiungimento degli obiettivi e del programma in generale Il risultato conseguito è stato il frutto dell'impegno dell'assessorato alla formazione, di alcuni volontari e di pochi sponsor, senza gravare sui fondi comunali o regionali.

L'amministrazione cittadina è stata soprattutto premiata per il grandissimo impegno nel recupero e rinnovamento della ormai obsoleta impiantistica sportiva, scolastica e non, e nella costruzione di 6 campi in sintetico, di 3 tensostrutture e di un impianto polivalente.

LA CLASSIFICA