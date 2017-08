Vicenza, pubblicato bando profughi: controlli a sorpresa nelle strutture

L'atteso bando per accogliere i profughi della provincia di Vicenza è stato pubblicato venerdì sul sito della prefettura ed è rivolto ad associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici, enti pubblici e del privato sociale che operano in un settore di intervento pertinente con i servizi di assistenza alla persona, di accoglienza e di integrazione.

Come già annunciato nel pre-bando, la gara riguarda l'accoglienza di 2900 profughi, 300 in più dei migranti attualmente presenti nel vicentino. Si tratta dell'appalto più sostanziose mai pubblicato fino a oggi, anche in termini economici. Il prezzo base è infatti determinato a 35 euro giornalieri a persona per un totale di 74 milioni di euro nel biennio previsto.

Le associazioni o cooperative che vinceranno saranno però soggette a dei controlli periodici e improvvisi da parte della prefettura per stabilire se l'accoglienza rispetta i criteri di accoglienza previsti dal contratto che riguardano l'alloggio e la sussistenza dei profughi. Le strutture dovranno quindi essere a norma, ma saranno monitorati anche gli operatori addetti con verifiche sulla loro professionalità. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è giovedì 7 settembre alle 12.