Vicenza, Porta Santa Croce lunedì e martedì viabilità modificata

Lunedì 31 luglio e martedì 1 agosto rimarrà chiusa per le auto l'uscita da contra' Porta Santa Croce in direzione viale D'Alviano. L'accesso al centro storico da viale Mazzini sarà invece consentito, ma il transito in contra' Porta Santa Croce avverrà nella corsia abitualmente riservata ai mezzi in uscita.

La modifica alla circolazione è necessaria per consentire i lavori di indagine archeologica finalizzati alla realizzazione del sistema di rinforzo strutturale alle fondazioni dell'antica porta.

Da mercoledì 2 agosto la viabilità ordinaria sarà ripristinata. Il cantiere vero e proprio, che riguarda il secondo stralcio del restauro di Porta Santa Croce, prenderà il via il 21 agosto per concludersi entro la prima settimana di settembre.

L'intervento comporterà le medesime modifiche alla circolazione stradale.