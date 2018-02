Vicenza, trovato corpo carbonizzato in un'auto: è di un pensionato

AGGIORNAMENTO ORE 12

Risolto il mistero del corpo ritrovato dai vigili del fuoco all'interno di un'auto in fiamme in una stra di campagna. La vittima è un pensionato 80enne la cui moglie ha rivelato agli inquirenti che l'uomo era uscito di casa chiedendole di farla finita con lui.

Secondo una prima ricostruzione l'anziano si sarebbe recato in un posto isola in via Ponte del Quarelo, non lontano dalle gallerie dell'A4, e avrebbe dato fuoco alla sua automobile, una Passat probabilmente con una tanica di benzina restando all'interno. La combustione ha provocato un'esplosione e la morte dell'uomo.

La donna ha spiegato che il marito soffriva di depressione dopo un incidente che gli è capitato nel 2016. Al rifiuto della moglie di uccidersi con lui questa mattina è uscito di casa per compiere il drammatico gesto.

AGGIORNAMENTO ORE 11

È il corpo di un pensionato vicentino di 80 anni quello trovato carbonizzato nell'auto. Secondo le prime ipotesi non si esclude il gesto estremo.

È giallo sul misterioso ritrovamento di un cadavere carbonizzato ritrovato all'interno di un'atuo in via Ponte del Quarelo a Vicenza. Alle 7, i vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio della vettura in prossimità di una strada bianca in mezzo ai campi: rinvenuto il corpo di una persona all’interno dopo lo spegnimento delle fiamme.

All’arrivo della squadra l’incendio della Volkswagen Polo era completamente generalizzato con le fiamme, che avvolgevano del tutto l’auto. I vigili del fuoco una volta abbassate le fiamme si sono accorti della persona, la quale si trovava all’interno al posto di guida.

Le cause dell’incendio sono al vaglio del nucleo NIAT (nucleo investigativo antincendio territoriale) dei vigili del fuoco e la polizia di stato. Ancora in corso i rilievi e la rimozione del corpo carbonizzato di cui sono sconosciute le generalità

