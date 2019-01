Un anno sulle strade del vicentino: incidenti in aumento ma meno vittime

Un anno sulla strada. La polizia Stradale di Vicenza fa il bilancio delle attività svolte nell’anno 2018 e snocciola i dati dei numerosi interventi compiuti sul territorio. Il numero che balza subito agli occhi è quello delle infrazioni al codice della strada: ben 8876 infrazioni al Codice della Strada. La notizia positiva è che, pur essendo aumentati gli incidenti, è diminuito il numero delle vittime: il 54 % in meno rispetto al 2017. Con 3021 pattuglie di vigilanza stradale, la Polizia Stradale ha ritirato 211 patenti di guida e 106 carte di circolazione; 9054 i punti complessivamente decurtati. Sono stati 414 gli incidenti rilevati, che risulta un numero maggiore rispetto all’anno precedente (+10%), in lieve diminuzione le persone coinvolte rimaste ferite (302, il 6 % in meno rispetto al 2017).

I CONTROLLI

Nella provincia berica sono stati complessivamente attivati 13 posti di controllo, i conducenti controllati sono stati 344, di cui 21 sono risultati positivi all’alcool con un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l, ed indagati per guida sotto l’effetto di alcool. Mentre 9 delle persone controllate nel corso dei test su strada sono risultate positive a ad una o più sostanze stupefacente. Per tali soggetti (oltre al ritiro cautelativo della patente, come previsto dal C.d.S.) si è pertanto proceduto al prelievo su strada di campioni salivari, inviati a Roma presso il Centro di Tossicologia Forense della Polizia di Stato per le analisi di laboratorio che ne ha confermato la positività e, pertanto , deferiti all’Autorità Giudiziaria.

Nel 2018, nelle notti dei fine settimana (dalle ore 00,00 alle 06,00 di sabato e domenica), la Polizia Stradale di Vicenza ha impiegato nei posti di controllo 43 pattuglie. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 523, il 9.2 % dei quali è risultato positivo al test di verifica del tasso alcoolemico. Le persone denunciate per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti sono state, invece, 3 . I veicoli sequestrati per la confisca sono stati 4.

AUTOTRASPORTI

Nel corso del 2018, la Stradale ha continuato a dare forte impulso ai servizi di controllo nel settore del trasporto professionale (svolti anche congiuntamente al personale del Dipartimento Trasporti Terrestri con i Centri Mobili di Revisione). I dati al 31dicembre 2018 sono: Servizi effettuati: 51; Operatori di polizia impiegati: 355; Veicoli pesanti controllati: 959, di cui 387 stranieri; Infrazioni accertate: 1045; patenti ritirate: 9; carte di circolazione ritirate: 12.

Inoltre, nel corso del 2018, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sono stati attivati controlli d’iniziativa o su segnalazione dell’istituto scolastico mirati al controllo degli autobus destinati al trasporto di scolaresche per gite o viaggi di istruzione. Nel corso dell’anno sono stati sottoposti a controllo, in totale, 97 autobus, dei quali 15 hanno evidenziato almeno una irregolarità, per un totale di 21 infrazioni.

POLIZIA GIUDIZIARIA

In materia di polizia giudiziaria, l’impegno profuso dalle articolazioni periferiche nell’azione di contrasto alle attività illecite, con il coordinamento della Terza Divisione del Servizio Polizia Stradale, ha permesso di conseguire risultati soddisfacenti in tutti gli ambiti di competenza. L’attività di vigilanza stradale svolta sul territorio provinciale, con la verifica dei veicoli circolanti e dei suoi occupanti, ha permesso di deferire all’Autorità Giudiziaria 112 soggetti per vari reati previsti dal C. d S. e leggi speciali collegate, mentre 5 persone sono state arrestate perché colpite da ordini di ricerca dalle Autorità Giudiziarie del territorio nazionale. Nel 2018 proficua è stata anche l’attività di controllo amministrativo agli esercizi commerciali nella provincia collegati alla filiera dell’autotrasporto, con ben 160 controlli e 74 infrazioni rilevate.