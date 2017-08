Vicenza, Polizia locale senza telefono

A causa di un guasto improvviso la centrale telefonica del comando di polizia locale del Comune di Vicenza martedì mattina non funziona.



I tecnici sono già al lavoro per ripristinare al più presto le linee telefoniche. In attesa della riparazione del guasto il comando suggerisce di rivolgersi per le urgenze alle altre forze dell'ordine, componendo i numeri 112 e 113.