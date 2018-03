Vicenza: blitz della polizia: maxi-controlli ad auto e persone

Il sistema si chiama Mercurio e la sua tecnologia ANPR che prevede la lettura della targa della macchina con puntamento della telecamera è stata utilizzata in una maxi-operazione della polizia di Stato chiamata “Safety Car 2” che si è svolta 19 al 24 febbraio in tutte le provincie d'Italia per contrastare il fenomeno del furto di veicoli, del mancato pagamento dell'assicurazione e della mancata revisione.

Il bilancio dell'operazione nella provincia di Vicenza è stato di 901 veicoli intercettati col sistema Mercurio e 180 fermati dalle pattuglie delle volanti della questura in sinergia con il commissariato di Bassano del Grappa, la polizia stradale e la polizia locale.

Oltre ventimila agenti in tutta Italia per una massiccia attività di controllo che nel territorio berico ha visto impegnati 49 mezzi e 29 poliziotti. In totale a Vicenza e provincia sono stati rintracciati 3 furgoni e un'auto rubata e altri quattro sono stati sequestrati (1 auto, 1 moto e due furgoni) per assenza di revisione o assicurazione.

I controlli hanno riguardato 306 persone, 177 delle quali sono risultate pregiudicate. Le multe elevate sono state 33 mentre solo due le denunce. Sono state controllate 306 persone, 177 delle quali con precedenti di polizia giudiziaria. Sono state elevate 33 multe e notificate 3 violazioni del testo unico di pubblica sicurezza.