Vicenza, controlli della polizia: sequestrati 12 grammi di hashish

Nel pomeriggio di venerdì 25 maggio, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine della Questura di Vicenza e con l'ausilio dell'Unità Cinofila dell'Unione dei Comuni di Caldogno, Isola Vicentina e Costabissara, la polizia Locale ha effettuato un controllo nelle aree verdi di via Allende e Parco delle Fornaci, oltre alla zona di Contrà Bartolomeo Montagna.



In via Allende sono stati controllati 2 extracomunitari, S.A., trentunenne di nazionalità Tunisina e B.L., ventitreenne cittadino del Gambia, dimoranti in Italia presso strutture di accoglienza.



Alla vista dell'unità cinofila, il primo uomo si è liberato di 4 involucri di sostanza stupefacente, risultata essere hashish, per un totale di 12 grammi, il medesimo è stato poi denunciato per spaccio.

I controlli si sono poi spostati nell'area verde di Parco delle Fornaci, dove un ventitreenne nigeriano è stato multato per detenzione e consumo di bevanda alcolica, mentre altri due soggetti sono stati accompagnati presso la Questura perchè non in regola con i documenti.



I controlli delle aree verdi con l'ausilio dell'unità cinofila della polizia locale dell'unione dei Comuni continuerà anche nelle prossime settimane.