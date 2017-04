Vicenza, calci e pugni agli agenti sulla pista ciclabile: arrestato 25enne

Lo hanno fermato in bicicletta sulla pista ciclabile della Riviera Berica e alla vista dei poliziotti ha cominciato a tirare pugni e calci ferendo due agenti. É successo giovedì verso le 12:30 quando una squadra volante della polizia ha intercettato un tuniso di 25 anni, già conosciuto alle forze del'ordine e plupregiudicato, dopo la segnalazione di una signora 95enne.

L'anziana, residente in via Della Pergoletta, aveva avvisato la questura una decina di minuti prima del fatto perché aveva visto un uomo uscire dalla finestra della propria casa. All'alt degli agenti il tunisino ha mollato la bicicletta e ha colpito un poliziotto al viso con un gomito e l'altro alla spalla con un calcio.

Arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficile, il 25enne è finito a processo per direttissima. L'udienza è stata però rinviata ed è tornato a piede libero con obbligo di firma in attesa del dibattimento