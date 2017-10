Polemica sul maxi plateatico al Garibaldi, Cogo: "L'ho fatto per Vicenza"

Un cantiere in piazza dei Signori ha "spaventato" molti vicentini. Si tratta della maxi-struttura che il Garibaldi sta allestando al suo esterno e che prende tutto il plateatico del locale di propietà dello chef stellato Lorenzo Cogo.

Alla vista di quel gazebo trasparente in molti hanno storto il naso. I commenti su Facebook e davanti al bar non si sono sprecati: tante le segnalazioni di chi l'ha definita "fuori luogo" o brutta. E si dice che il Comune non avrebbe mai autorizzato un'opera del genere, anche se temporanea.

Il maxi-plateatico, che sarà ultimato a breve, non è infatti stato autorizzato dal Comune, che non ha nessun potere sulla struttura, bensì dalla Sovrintendenza che ha approvato il progetto definendolo "ammissibile in rapporto alle normative vigenti".

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Ma è lo stesso propietario Cogo, che per il suo locale ha ricevuto di ricente la targhetta Gambero Rosso per "miglior bar d'Italia", a rispondere alle critiche:

"Se un locale funziona la città funziona, è indubbio che oggi è un cantiere a cielo aperto ma una volta ultimato sarà mia priorità che abbia un impatto ambientale il più basso possibile"

Allegati