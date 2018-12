Difende una ragazza dalle molestie: 47enne picchiato e sfregiato

Picchiato e sfregiato a una guancia per aver preso le difese di una ragazza che poco prima, per strada, non aveva ceduto alle avances di un gruppo di nordafricani. L'episodio è avvenuto venerdì sera verso le 22:30 all'interno della pizzeria Avvenire in via Nicolò Vicentino. Vittima della brutale aggressione C.N., 47enne vicentino già conosciuto alle forze dell'ordine.

Secondo una prima ricostruzione della squadra mobile di Vicenza l'uomo è stato colpito da un coccio di bottiglia o da un coltello alla mano destra e al volto da un nordafricano che, assieme a un paio di amici, avevano molestato una donna per strada. Il vicentino, dopo essere intervenuto per allontanare i tre, è entrato all'interno del locale dove è stato raggiunto e aggredito.

Gli assalitori se la sono data a gambe mentre il malcapita è stato portato in ospedale per la sutura delle ferite al volto e alla mano destra. Gli uomini della questura stanno indagando per cercare di individuare i responsabili.