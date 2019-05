Auto investe pedone sulle strisce: è caccia al pirata

Un giovane di origine africana è stato investito sulle strisce pedonali da un'auto pirata sabato sera verso le 23:30 in viale Verona vicino alla birreria Bier Stube Treff. Il conducente della vettura, dopo aver centrato l'uomo, ha proseguito la sua corsa senza fermarsi. Sul posto sono arrivate le pattuglie della polizia locale che stanno indagando per identificare l'autore del gesto, raccogliendo le testimonianze degli automobilisti che hanno visto la scena.

Secondo una prima ricostruzione il giovane stava attraversando la strada verso viale Crispi sottp alla pioggia battente; un'auto si è fermata per farlo passare mentre un'altra, sulla seconda corsia della strada, ha proseguito centrandolo in pieno e sbalzandolo a terra dopo un volo di diversi metri. Il ragazzo è stato subito soccorso e sul posto è arrivata l'ambulanza del Suem che l'ha portato al pronto soccorso con un codice giallo. Al san Bortolo i medici avrebbero diagnosticato diverse fratture e lesioni. La polizia locale è uscita per i rilievi dell'incidente e per cercare il "pirata" che è fuggito in direzione del centro.