Vicenza, investe un ciclista e fugge: neopatentato rintracciato e denunciato

Nuovo investimento di un ciclista con fuga ed omissione di soccorso ma con successiva individuazione del fuggitivo. È il terzo in dieci giorni in città. Ieri sera verso le 20.00 in viale San Lazzaro all'incrocio con via rossini un'autovettura ha centrato una bicicletta. Il conducente del veicolo si è allontanato dal luogo dell'incidente senza prestare soccorso. A terra è rimasto un extracomunitario di 50 anni che ha riportato dolori alla schiena e al gomito tali da richiedere l'assistenza di un'ambulanza.

Dei testimoni hanno dichiarato di aver visto l'autovettura e di essersi annotati alcuni numeri della targa che sono stati poi riferiti poi agenti, peraltro senza risultare corretti. Dopo numerosi tentativi di ricerca e combinazioni alfanumeriche, la polizia locale ha ricostruito l'esatta sequenza verificando la corrispondenza tra la targa e la descrizione dell'utilitaria, che è risultata appartenere ad un cittadino extracomunitario residente nel quartiere.

La pattuglia si è quindi diretta presso l'abitazione richiedendo al proprietario del veicolo di poter ispezionare il veicolo, riscontrando danni e strisciature perfettamente compatibili con l'incidente ed il colore della bicicletta. Il conducente del veicolo era un neopatentato il quale ha dichiarato di essere poi tornato sul posto per sincerarsi delle condizioni della persona investita. Dopo averla vista in piedi e soccorsa dall'ambulanza, il ragazzo si era sentito rassicurato. Sottoposto all'etilometro, lo staniero è risultato negativo al test ma gli è stata comunque ritirata la patente di guida e denunciato per il reato di fuga e omissione di soccorso stradale. Inoltre avendo perso tutti i 20 punti dovrà ripresentarsi per sostenere nuovamente gli esami per l'ottenimento della patente di guida una volta terminato il periodo di sospensione.