Vicenza, fa pipì sul muro e prende a calci i vigili: in manette 32enne

Nel pomeriggio di ieri alle 15.30 circa la pattuglia antidegrado in servizio di controllo del territorio ha notato lungo via Napoli un cittadino straniero che stava facendo pipì contro il muro di un edificio. Dopo essere stato fermato i vigili gli hanno chiesto di esibire i documenti di identificaizione per multarlo.

Lo straniero, dopo aver fornite vaghe giustificazioni sulla mancanza dei documenti, si è dato alla fuga ma è stato bloccato grazie anche all'ausilio di una seconda pattuglia antidegrado. L''uomo, nel tentativo di sottrarsi all'identificazione ha opposto resistenza con calci verso i pubblici ufficiali che hanno dovuto ammanettarlo per accompagnarlo presso il Comando di Polizia Locale per essere identificato tramite il fotosegnalamento.

Lo straniero, E.D., nigeriano di 32 anni senza fissa dimora in Italia, è risultato essere un richiedente asilo. Lo stesso è stato denunciato in stato di libertà per essersi rifiutato di declinare le proprie generalità e per aver opposto resistenza ai pubblici ufficiali.Gli è inoltre stata contestata la violazione ammnistrativa di 50 euro per aver orinato al di fuori dei manufatti.