Vicenza, picchiano un minorenne e scatta la rissa: in tre in ospedale

Una giornata movimentata quella di domenica in un appartamento della prima periferia di Vicenza. Verso mezzogiorno al pronto soccorso è arrivato un 58enne sanguinante con una ferita alla testa. L'uomo, un italiano residente a Thiene, ha riferito alla polizia che era arrivato in città per accompagnare un amico moldavo - quello che l'ha "scaricato" in ospedale - in patria. Lo straniero vive in un appartamento con due albanesi: secondo il racconto dell'italiano sono stati loro a spaccargli una bottiglia in testa per motivi che non sapeva spiegare.

Poco dopo si presentano al pronto soccorso due albanesi, uno dei quali ferito, che vengono riconosciuti dal thienese come gli autori del pestaggio nei suoi confronti. Quello ferito viene interrogato dalla polizia e rivela che la sera prima era andato a cena con la compagna moldava e a casa era arrivato l'italiano che si è messo a discutere ad alta voce. A quel punto, un ragazzino quindicenne - sempre residente nella stessa casa - ha chiesto di abassare in toni perché nell'appartamento era presente anche la zia con un neonato.

Il fatto avrebbe fatto scattare l'ira dell'italiano - che ha dei precedenti per truffa - e del suo amico moldavo, con tanto di pestaggio del minorenne, arrivato pure lui in pronto soccorso. In poche parole, una situazione al limite dell'assurdo per la quale non è scattata ancora nessuna querela. L'ipotesi più probabile è quella di una lite scoppiata per vendicare le botte date dal 58enne al ragazzino.