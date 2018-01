Vicenza, sette anni di violenze sui genitori: arrestato 48enne

Ben sette anni di maltrattamenti nei confronti dei genitori e decine di interventi della polizia in quella casa ma senza mai l'apertura di un'indagine d'ufficio per via delle prognosi sui due anziani, ripetutamente picchiati, che non superavano il limite di legge. Marito e moglie 70enni non hanno mai voluto denunciare quel figlio violento che sabato, dopo l'ennesima aggressione, è stato arrestato dalla polizia.

Le volanti sono intervenute dopo che i genitori del 48enne hanno chiamato il 113. I due anziani erano scappati in strada perché, durante la cena il figlio aveva messo le mani addosso al padre. Quando la coppia è rientrata nell'appartamento - in zona Ca Balbi - assieme ai poliziotti hanno trovato l'uomo su tutte le furie che ha cercato di assalire la madre nonostante la presenza degli agenti. A quel punto sono scattate le manette per maltrattamenti in famiglia e D.B. (queste le iniziali del violento) è stato portato nel carcere di San Pio X.

Il figlio violento, un programmatore informatico, si era separato dalla moglie ed era tornato a vivere dai genitori. Secondo la questura i suoi frequenti attacchi d'ira sono dovuti a problemi di alcolismo che lo hanno portato prima a picchiare la ex compagna - prendendosi una condanna in primo grado per lesioni - e poi i genitori che lo hanno ospitato. Sono state molte le uscite delle volanti in quell'appartamento in cui gli anziani vivevano da anni una situazione da incubo. Dalla ricostruzione dell'ultimo episodio è emerso che l'uomo, ubriaco, ha perso la testa mentre la famiglia si apprestava a mangiare delle pizze d'asporto.

In uno scatto di furia improvvisa il 48enne ha preso una pizza e l'ha lanciata sul muro, per poi fare lo stesso con una sedia. Subito dopo ha cominciato a picchiare suo padre con delle sberle in faccia. Da qui la fuga la strada e il rientro con i poliziotti. Alla loro vista il vicentino è andato in camera da letto sfogandosi con calci e pugni contro l'armadio, per poi tentare di picchiare anche la madre. Fermato dagli agenti, che pure aveva cercato di colpire, alla fine è stato fermato con lo spray urticante. Ora è in carcere in attesa di essere interrogato dal giudice.