Vicenza, beccato a nascondere la droga: picchia gli agenti

Ieri intorno alle 14:50 a Parco Fornaci a Vicenza le volanti hanno avvistato un extra comunitario armeggiare su una zolla di terra.

All'apparire degli agenti l'uomo è fuggito ed è stato rincorso prima in auto e poi a piedi.

Bloccato al parcheggio Interspar ha posto resistenza all'arresto tirando calci e manate, per poi essere ricondotto alla calma e ammanettato.

Mentre veniva portato in questura l'individuo ha cercato di disfarsi di un cellulare e di un involucro di cellophane contenente 28 grammi di marijuana.

I poliziotti hanno scoperto che il cellulare appartiene a una signora di Chioggia, a Vicenza due giorni prima al mercato.

Il profugo le aveva chiesto un bicchier d’acqua per poi appropiarsi del cellulare.

Identificato come A.H. Ghanese del 95 richiedente asilo, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per il reato di ricettazione