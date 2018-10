Picchia il cane e aggredisce due sorelle che volevano fermarlo: denunciato 41enne 

Pugni e bastonate al cane. Un’azione che ha suscitato l’indignazione di due sorelle brasilians di 37 e 33 anni che hanno cercato di fermare l’uomo ottenendo solo una raffica di insulti. L’episodio è successo lunedì verso le 13:30 in via Verdi. Le donne, dopo aver parcheggiato in piazzale Bologna e aver visto la scena, hanno chiamato la polizia e l’uomo si è allontanato. Nel frattempo, vedendo un altro uomo vestito in divisa mimetica e pensando appartenesse alle forze dell’ordine, lo hanno fermato raccontandogli l’episodio.

Il ragazzo era però semplicemente un civile in abbigliamento militare ma le ha aiutatate lo stesso quando, nell’atto di prendere la macchina al parcheggio, è spuntato di nuovo il violento di prima assieme a un amico. I due hanno impedito alle ragazze di uscire dal park Bologna e, dopo averle insultate, hanno spinto a terra con un pugno una di loro.

A quel punto il ragazzo in mimetica ha attirato l’attenzione delle volanti, nel frattempo arrivate. Gli agenti hanno trovato in bar l’aggressore e, nel tentativo di chiedergli le generalità, si sono presi sputi addosso e insulti. L’uomo è stato quindi portato in questura e denunciato per violenza, percosse e resistenza a pubblico ufficiale.