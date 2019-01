Lattine di birra addosso ai passanti in pieno centro: denunciato 33enne

Ha dato in escandescenze all'improvviso e senza nessun motivo, importunando i passanti. A un certo punto ha iniziato a lanciare lattine di birra addosso alle persone fino a che qualcuno ha chiamato la polizia. Protagonista dell'episodio, avvenuto verso le 23:30 di lunedì, un indiano ubriaco poi identificato in U.M., bengalese 33enne senza fissa dimora e oggetto di un decreto di espulsione dal territorio italiano risalente al 2010.

All'arrivo delle volanti l'uomo, visibilmente ubriaco, ha rifiutato di dare le proprie generalità ed è stato portato in questura per l'identificazione attraverso le impronte digitali. Il 33enne era infatti anche privo di documenti ed è stato denunciato per ubriachezza molesta. L'ufficio immigrazione sta ora valutando la sua posizione per la possibile espulsione.