Vicenza, profughi in arrivo: altri 500 entro dicembre

Sono 500 i profughi che arriveranno nelle strutture di accoglienza vicentine per la fine dell’anno. A dirlo è la tabella del ministero dell’Interno, pubblicata venerdì dal Sole 24 ore, che vede il Veneto, assieme a Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Sicilia, tra le regioni con maggiore ospitalità con 15-16 posti disponibili, dietro alla Lombardia in pole position con 26.499 posti.

Sono più di 15mila i migranti arrivati fino a oggi sulle coste italiane e la previsione del Viminale è di 200 mila arrivi entro dicembre. I posti disponibili nel vicentino sono 2641 e con il piano accoglienza i circa 2200 profughi presenti attualmente aumenteranno a 2760.

La soglia di posti disponibili, con la decisione del Governo, sarà quindi superata e comincerà la corsa a trovare nuove strutture di collocamento. Per quanto riguarda le quote fissate, per i Comuni sotto ai 2mila abitanti sono previsti sei migranti, per quelli sopra tra i 3 e i 4 posti ogni mille cittadini. Secondo le previsioni, a Vicenza città il numero di profughi arriverà quindi a superare quota mille.