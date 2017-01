Vicenza, perito finge incidente per avere risarcimento: giudice lo smaschera

Aveva montato dei pezzi di un'altra auto ammaccata sulla propria per chiedere il risarcimento del danno. Come riporta Il Giornale di Vicenza, protagonista della vicenda sarebbe un 68enne vicentino che lavora come perito assicurativo.

L'uomo avrebbe chiesto un risarcimento per un incidente stradale avvenuto a Sossano qualche anno fa. Un sinistro del quale sarebbe stato vittima mentre era alla guida della sua Mercedes. L'uomo avrebbe raccontato di aver tamponato un mezzo che lo precedeva nel tentativo di evitare lo scontro con un autocarro; manovra che lo portò ad urtare contro il guardrail.

Avendo sottoscritto una polizza Kasko, che copre i danni causati a un veicolo indipendentemente dalle responsabilità, aveva presentato richiesta danni alla compagnia assicurativa che si sarebb rifiutata di pagare la richiesta danni di 18mila euro. La vicenda sarebbe finita in tribunale dove il giudice avrebbe chiesto l'intervento di un perito terzo.

Consulenza che avrebbe portato a galla una ricostruzione ben diversa da quella fonita dal 68enne. Il giudice avrebbe quindi rigettato la richiesta di risarcimento e il 88enne sarebbe stato condannato al pagamento delle spese di lite pari a 4.800 euro oltre a quelle della consulenza e di una somma extra di mille euro per "lite temeraria".