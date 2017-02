Vicenza, perde il bus e aggredisce i poliziotti: fermato con lo spray urticante

Appena ha saputo che il suo autobus per Montecchio Maggiore era già partito non ci ha più visto dalla rabbia ed è andato su tutte le furie. Sabato alle 8, alla stazione delle Svt in viale Milano, un palermitano di origine ivoriana, dopo aver passato la notte in giro per la città, si è presentato alla biglietteria protestando perché aveva perso l'autobus. Inutili i tentativi per calmarlo da parte degli operatori, lo scalmanato ha iniziato ad urlare e a tirare forti pugni sul vetro dell'ufficio aperto al pubblico.

Una volta arrivata la volante, chiamata dagli impiegati, e dopo esser stato trasferito in questura per accertamenti, ha ricominciato pure lì ad andare via di matto, aggredendo gli agenti con calci e pugni, è riuscito a sedarlo. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, sarà processato per direttissima lunedì prossimo.

