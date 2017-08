Vicenza, pedina la fidanzata col passamontagna in testa: denunciato 41enne

Domenica mattina, intorno alle 11 è arrivata una segnalazione alla polizia in merito ad un uomo, al volante di un'auto, con il volto travisato da un passamontagna. L'avvistamento in via Pacinotti, a Padova.

FIDANZATA INFEDELE. Le volanti si sono portate quindi sul posto e hanno raggiunto l'uomo all'altezza di via Pelosa, nella città del Santo. Una volta fatto scendere dal veicolo, il conducente, un 41enne residente a Vicenza, ha confessato agli agenti di essersi camuffato per pedinare al fidanzata, una 43enne padovana, a suo avviso infedele.

DENUNCIATO. In auto sono stati trovati anche due gps che sono stati posti sotto sequestro. L'uomo è stato denunciato per procurato allarme

(da padovaoggi.it)