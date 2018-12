Scambio di persona per il patentino NCC: «Gli stavo tenendo il posto»

Un tempo si chiamavano "chaffeur" ovvero gli autisti abilitati a guidare auto che hanno sul retro dell'auto lo stemma NCC, acrononimo di "Noleggio Con Conducente". Per ottenere il permesso bisogna fare un esame a Vicenza si tiene in Camera di Commercio. Un senegalese del '72 (M.D.D. residente a Nanto) dopo aver provato a ottenere il patentino per più di tre anni, ha pensato di dare patente e carta d'identità a un nigeriano il quale giovedì mattina si è presentato tranquillamente al test venendo però smascherato in quanto palesemente diverso dal suo amico.

«Temevo arrivasse in ritardo e gli ho tenuto il posto» è stata la scusa che il nigeriano - F.O., 46enne residente a Torri di Quartesolo e già noto come taxista abusivo alle forze dell'ordine - ha fornito agli agenti delle volanti chiamati dal funzionario che ben conosceva il senegalese al quale si è sostituito. Quest'ultimo, arrivato anche lui in Camera di Commercio, ha invece fornito agli operatori una versione ancora più fantasiosa, dichiarando che non sapeva se l'esame si sosteneva lì oppure alla motorizzazione e che quindi ha ben pensato di "sdoppiarsi", evidentemente per paura di essere bocciato per l'ennesima volta.

Entrambi sono finiti in questura per essere fotosegnalati e denunciati a piede libero per sostituzione di persona in concorso e false attestazioni di generalità.