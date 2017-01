Vicenza, partecipa allo Zecchino d'oro: 22 anni dopo il video diventa virale

All'epoca aveva 4 anni, occhioni azzurri e capelli biondissimi. Giulio Bertolaso è un po' cambiato dall'epoca, ora ha 26 anni e lavora a Shangai ma la sua partecipazione allo Zecchino d'oro sta avendo una grandissima eco sul web. Il video dell'aiutante scelto da Ciro Tortorella in compagnia di un'altra bimba conta oltre 300mila visualizzazioni su Youtube e altrettante su Facebook.

Giulio racconta di "disgrazie" tanto che Ciro Tortorella gli chiede di raccontargli delle cose allegre. Con accetto marcato dice di essere di Vicenza e conferma il detto che "a Vicenza mangiano i gatti", anche se poi si ravvede. Tra le battute più esilaranti, la risposta di Giulio alla domanda: "Cosa c'è a Vicenza" lui risponde che nella sua città ci sono le luci, Babbo Natale, i sassi, i palloncini appesi sul terrazzzo, i coriandoli. La fantasia certo non gli mancava. Dice che: "È molto lontana l'Islanda...è vicino a Padova" e "Per andare a Bologna c'è troppa strada, bisogna sorpassare tutte le macchine in autostrada".

