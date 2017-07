Vicenza, park Cricoli e Bassano vietati ai nomadi

Dopo numerose segnalazioni da parte degli automobilisti indignati, il sindaco di Vicenza Achille Variati ha dato il via ad una nuova ordinanza per arginare il degrado causato da una dozzina di nomadi. Divieto di accesso per questi soggetti ai parcheggi Cricoli e Bassano fino al 31 gennaio 2018.

Troppe per le situazioni fuori controllo dal punto di vista igienico-sanitario - minzioni e deiezioni sull'aslfato - , della sicurezza - cittadini importunati con richieste di elemosine e tentativi di furto - e più in generale di qualsiasi rispetto delle regole - accensione di fuochi, biancheria messa ad asciugare sulla rete del parcheggio, acqua destinata ai camper utilizzata come doccia e per altri scopi privati - fino a fatti di rilevanza penale. Lo stesso parcheggio è utilizzato in entrata e uscita senza pagamento, cioè accodandosi, da parte dei nomadi