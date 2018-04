Vicenza, Parco Retrone: al via i lavori di riqualificazione dell'area

Venerdì mattina l'assessore alla cura urbana ha presentato l'avvio dei lavori di valorizzazione e riqualificazione di parco Retrone. L'intervento, per una spesa di 100 mila euro - finanziati a mutuo con il bilancio 2017 -, intende migliorare la fruizione del parco, riqualificando i due ingressi principali (via Malvezzi e via Meldolesi) e creando un percorso accessibile anche da persone con disabilità, anziani, famiglie con carrozzine, che potranno transitare, in autonomia, dall'area con servizi igienici in prossimità degli orti urbani al punto acqua e relax di via Meldolesi.

Inoltre, sono previste la realizzazione di una zona per lo sgambamento dei cani, la messa in sicurezza dell’argine di accesso da strada di Gogna e la collocazione di 5 bacheche informative all'esterno del parco. Il progetto, che ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza, è stato condiviso con le associazioni locali, i residenti del quartiere e la commissione Peba (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) del Comune di Vicenza, rispondendo alle esigenze emerse in occasione di incontri partecipativi e nel rispetto delle normative vigenti sule politiche di sostenibilità energetico-ambientale e Green Public Procurement GPP. Progettista è l'architetto paesaggista Luisa Dal Brun. La durata dell'intervento è prevista in 60 giorni.

Realizzazione percorso per persone con disabilità

Verrà realizzato un percorso accessibile alle persone con disabilità che potranno transitare in autonomia dai servizi igienici presenti in prossimità degli orti urbani e del vicino parcheggio di via Malvezzi al punto acqua e relax di via Meldolesi.

Il percorso, della larghezza di 150 cm e lungo 250 metri, sarà in conglomerato ecologico drenante tipo Biostrasse, in tinta naturale, e dotato di una panchina.

Un ulteriore tratto del percorso, di circa 30 metri, collegherà il nuovo percorso ciclopedonale con il tratto di via Malvezzi parallelo a via Berolaldi.

Per l'accesso al parco da via Malvezzi, accanto al sentiero esistente, verrà realizzato un percorso dedicato alla disabilità motoria e visiva, della larghezza di 120 centimetri; sarà in conglomerato ecologico drenante tipo Biostrasse, in tinta naturale, ed accompagnato longitudinalmente da parapetto direzionale.

Saranno, inoltre, collocati appositi dissuasori in punti utili per delimitare il percorso dall’accesso veicolare in caso di manifestazioni ed eventi.

Per quanto riguarda l'accesso al parco da via Meldolesi, sarà realizzato un percorso in conglomerato ecologico drenante tipo Biostrasse, di larghezza 150 centimetri, accompagnato da un parapetto. Nel tratto di percorso iniziale sarà posato materiale granulare misto, omogeneo a quello dell’area di parcheggio esterna e del punto idrico.

Per quanto riguarda il collegamento tra via Malvezzi e via Meldolesi, l’intervento vedrà la ripavimentazione del sentiero esistente (larghezza 250 centimetri) con conglomerato ecologico drenante tipo Biostrasse, in tinta naturale. Il percorso sarà affiancato sul lato occidentale da un parapetto metallico, di altezza 80 centimetri, quale sostegno per utenti ipovedenti e con difficoltà motorie; saranno collocate, inoltre, due nuove panchine.

Anche il tratto finale del percorso, in prossimità dell’accesso su via Meldolesi, sarà ripavimentato con conglomerato ecologico drenante tipo Biostrasse, in tinta naturale, garantendo un'accessibilità senza barriere al punto idrico ed alla zona di sosta e relax, dove verranno collocate 3 nuove panchine in sostituzione delle esistenti.

Realizzazione di un'area sgambamento cani

Verrà realizzata un'area recintata di circa 850 metri quadrati complessivi per sgambamento cani.

L’area, connessa al percorso esistente interno al parco con un tracciato di pietre locali, sarà delimitata da una recinzione in rete metallica plastificata, alta 150 centimetri, di colore verde e a maglia romboidale. In tal modo sarà creata una prima stanza-filtro di sicurezza completa di panchina e fontanella con distributore di sacchetti igienici per la raccolta delle deiezioni canine. Da questa si accederà a due aree separate per cani di piccola e grande taglia, ciascuna dotata di panchina raggiungibile mediante percorso pavimentato in lastre di pietra nel prato. È inoltre prevista la messa a dimora di 6 arbusti di dimensioni contenute, già presenti nelle vicinanze.

Messa in sicurezza dell’argine di accesso al parco da strada di Gogna

Al posto delle attuali staccionate lignee in condizioni deteriorate, che verranno rimosse, saranno messe a dimora alcune piante di acero campestre in modo da ottenere due siepi laterali protettive lungo il tratto arginale del percorso ciclopedonale che conduce a strada di Gogna, in continuità con quelle esistenti all’interno del parco.

Realizzazione di un sentiero nella zona degli orti urbani

Verrà realizzato un sentiero di circa 20 metri in lastre di pietra locale lungo la linea di percorrenza pedonale, per definire il percorso tra servizi igienici esistenti ed orti urbani.

Posizionamento di 5 bacheche informative

All'esterno del parco verranno posizionate 5 bacheche informative in legno con indicati i percorsi ciclopedonali e i punti di interesse nell'area circostante il parco con l'obiettivo di incentivare la riscoperta dei territori con percorsi ad anello di differenti lunghezze a valore naturalistico ed architettonico (quali il bosco del Quarelo, l’ex colonia Bedin Aldighieri ed il parco Retrone stesso).

Le bacheche verranno posizionate nel parcheggio di via Carta, in prossimità dell’ingresso al Parco Retrone; in prossimità dell’accesso a parco Retrone sul percorso arginale a sud; ai margini di strada di Gogna, in corrispondenza della deviazione che permette il raggiungimento del parco; in prossimità della biforcazione con il punto acqua di via Mantovani; su via ponte Quarello, in corrispondenza del percorso arginale che conduce al parco.