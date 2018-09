Scippa un Rolex a un anziano: ladra inseguita da un passante

Furto con strappo ai danni di un 79enne vicentino in via Mariano Rumor, all'entrata di parco Querini a Vicenza. Verso le 10:30 di martedì mattina una giovane nomade si è avvicinata all'anziano e, con la scusa di essere disperata perché senza lavoro, l'ha abbracciato per immobilizzarlo e successivamente gli ha strappato il Rolex dal valore di 10mila euro che l'uomo aveva al posto.

La scena non è sfuggita a un passante che ha visto la ladra fuggire a piedi all'interno del parco e l'ha inseguita in bicicletta perdendola però di vista. Sul posto sono arrivate due pattuglie delle volanti che hanno raccolto la testimonianza del 79enne e hanno cercato di rintracciare la malvivente senza successo.