Vicenza, Parco della Pace: Veneto Agricoltura fornirà piante e sementi

, che sancisce un accordo con “Veneto Agricoltura – agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario” la quale fornirà piante e sementi per l’allestimento del Parco della Pace.

“Si tratta di un accordo importante per il Parco della Pace che vede “Veneto Agricoltura”, vera e propria “banca verde” della nostra regione, fornire materiale vivaistico e sementi autoctoni per il nuovo allestimento – ha spiegato l’assessore alla progettazione e sostenibilità urbana Antonio Marco Dalla Pozza -. Tutto ciò che verrà piantumato, infatti, sarà certificato per la rintracciabilità evitando così l’innesco di fenomeni di inquinamento genetico. Pertanto possiamo garantire che nel Parco della Pace l’area verde sarà costituita esclusivamente da specie autoctone con una filiera garantita nel tempo".

Veneto Agricoltura ha una consolidata esperienza nel settore della forestazione di pianura, nella gestione ed evoluzione controllata dei giovani rimboschimenti e nella definizione di interventi finalizzati al ripristino e alla conservazione della biodiversità. Il Comune di Vicenza ha già collaborato con Veneto Agricoltura per la fornitura di piante e per l’assistenza tecnico-operativa per piste ciclabili, aree verdi oltre che per la forestazione di nuovi ambiti del territorio comunale.

Il materiale vegetale fornito al Comune sarà certificato per la rintracciabilità ai sensi della norma ISO 22005. La spesa complessiva per l’acquisto di piante e sementi necessari ammonta a 78.448 euro, calcolata sulla base di uno sconto del 30% sul prezzo di vendita delle piante forestali. Lo schema di convenzione approvato dalla giunta con la delibera odierna prevede, oltre alla fornitura di piante e sementi, anche il supporto, con tecnici specializzati, per la direzione dei lavori, con indicazioni relative alle modalità ottimali di utilizzo di piante e semi.