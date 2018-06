Vicenza, parcheggiatori abusivi: blitz della polizia locale al San Bortolo

Questa mattina il personale del comando di polizia locale, in servizio antidegrado, ha effettuato un controllo nei parcheggi della zona ospedale al fine di contrastare i fenomeni dell'accattonaggio e dei parcheggiatori abusivi. All'arrivo delle pattuglie, tre cittadini extracomunitari di colore hanno cercato di fuggire verso Parco Querini attraverso la rete che delimita l'area.

I tre fuggitivi sono stati bloccati a parco Querini da due agenti in moto: due di loro sono stati accompagnati all'interno del comando in quanto privi di documenti di identificazione e uno, O.B. trentaduenne di nazionalità Nigeriana, denunciato per resistenza. I tre extracomunitari, sorpresi nell'attività di parcheggiatori abusivi, sono stati sanzionati. Nello stesso parcheggio la polizia locale ha multato con 50 euro due nomadi per mendicità molesta.