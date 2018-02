Vicenza, pugno in faccia alla guardia dopo il furto: il vigilante lo blocca lo stesso

Momenti di tensione nella serata di sabato scorso al Media Word che si trova all’interno del centro commerciale Palladio. I carabinieri sono intervenuti poco dopo che un addetto alla vigilanza aveva bloccato un cittadino extracomunitario di nazionalità algerina per un tentato furto di un cellulare che si è trasformato in tentata rapina.

Lo straniero, infatti, nel tentativo di eludere il controllo ha colpito con un pugno l’addetto alla vigilanza che, nonostante le contusioni riportate è riuscito a bloccarlo e consegnarlo ai militari dell’Arma arrivati dopo poco.

Al termine delle formalità di rito e recuperato il telefono cellulare, i carabinieri hanno arrestato per tentata rapina l'extracomunitario identificato in Imad Aloahm Msabh, 30enne senza fissa dimora e con precedenti. Nella mattinata odierna lo stesso è stato condannato a 11 mesi di reclusione e posto in libertà.