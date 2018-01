Vicenza, palazzina evacuata per fuga di gas: salvi per miracolo

Alle ore 7.30 i vigili del fuoco sono stati chiamati in via Brennero a Vicenza per un forte odore di gas, presente all’interno di un condominio di due piani con otto appartamenti. La squadra ha subito chiuso tutti i contatori del gas e staccato l’energia elettrica e provveduto a fare evacuare le famiglie presenti nello stabile.

La perdita è stata individuata in un appartamento, saturo di gas, di una signora anziana che si trovava ancora a letto e non si era accorta di nulla.

Dopo aver arieggiato tutti gli ambienti e aver ripristinato le condizioni di sicurezza, le famiglie sono state fatte rientrare nei propri appartamenti. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.