Vicenza-Padova, quattro agenti feriti negli scontri al Menti: denunciato un tifoso

Quattro poliziotti feriti e un tifoso padovano denunciato e assoggettato a Daspo. È questo il bilancio dei disordini avvenuti ieri sera all'esterno del Menti prima del match tra Vicenza e Padova.

Un pre-partita ad alta tensione durante l'arrivo dei supporter biancoscudati allo stadio. Verso le 19 i tifosi padovani sono giunti allo stadio con dei pullman riservati dopo aver parcheggiato le auto all'uscita del casello Vicenza Est. Appena scesi dall'autobus gli ultras del Padova hanno iniziato con una pioggia di pedardi verso le forze dell'ordine che li attendevano nel parcheggio del secondo settore. In simultanea 150 tifosi padovani, appena scesi dagli autobus, cercavano di uscire dal parcheggio del proprio settore per dirigersi in direzione dei tifosi vicentini intravisti in lontananza.

A quel punto la polizia è intervenuta con una carica di alleggerimento che ha respinto i padovani. Nel parapiglia all'esterno del Menti un poliziotto del nucleo cinofilo è stato colpito da un petardo, rimanendo ferito a una gamba. Un altro agente del reparto mobile di Padova è invece stato colpito da un'asta usata da un altro tifoso. Feriti in maniera lieve anche altri due agenti per un totale quattro poliziotti, fra i quali il Dirigente del servizio, che hanno riportato lesioni con prognosi dai 20 ai 5 giorni.

La polizia di Stato ha identificato un tifoso padovano che verrà assoggettato a Daspo e denunciato per i reati di travisamento in occasione di manifestazioni sportive e per resistenza a pubblico ufficiale. Sono inoltre in corso accertamenti investigativi da parte della D.I.G.O.S. per identificare gli altri tifosi responsabili dei fatti in questione ai fini dell’adozione di successivi provvedimenti amministrativi e giudiziari.