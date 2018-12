Aggressione ai carabinieri: in carcere 31enne

La squadra mobile di Vicenza, coordinata da Davide Corazzini, nei giorni scorsi ha rintracciato in un appartamento in Corso San Felice e Fortunato a Vicenza Anes Ben Hassine, 31enne pluripregiudicato, condannato in via definitiva a nove mesi di reclusione.

L'uomo, cittadino tuniso in possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro e residente in città con moglie e figlio, è stato riconosciuto responsabile di un episodio di violenza avvenuto a Padova nel 2015.

Il giorno di Santo Stefano, in via Sorio al confine tra i quartiere San Giovanni e San Giuseppe del capoluogo patavino, lo straniero è stato fermato dopo aver aggredito due militari dell'Arma che stavano effettuando un servizio di controllo. Hassin, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, ora dovrà scontare la sua pena nel carcere di Vicenza.