Vicenza-Padova, il video degli scontri: indagini ancora in corso

Sono ancora in corso le indagini della questura berica in relazione ai violenti scontri avvenuti prima di Vicenza-Padova, il 27 gennaio. Nell'immediatezza venne denunciato un 24enne, T.M.A., della provincia patavina, per "resistenza a pubblico ufficiale aggravata in quanto travisato al momento del fatto". All'ultras è stato comminato un Daspo di due anni.

Il numero degli indagati per i fatti che hanno portato al ferimento di 4 agenti, di cui uno in modo grave, è destinato ad aumentare ma sul lavoro degli investigatori vige il massimo riserbo.

Queste alcune delle immagini su cui stanno lavorando gli uomini di viale Mazzini

Allegati