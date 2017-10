Vicenza, trovato morto con un cappio al collo: ma è decesso naturale

Falso allarme in via Proti. Quando Suem è entrato nell'appartamento a soqquadro si è sospettato l'omicidio ed è intervenuta la Mobile e la scientifica. In realtà Ottorino Restiglian, pensionato di 88 anni, è morto per cause naturali