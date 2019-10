Richiama un ospite e viene aggredito: in ospedale volontario Caritas

Ha richiamato l'ospite perché, mentre era sotto la doccia, urlava e creava scompiglio. Per tutta risposta, un volontario 50enne, ha ottenuto la frattura del polso da parte di un immigrato ivoriano che frequenta la Caritas di via Pasi a Vicenza.

L'episodio è accaduto nei giorni scorsi all'interno della struttura di accoglienza. Il 50enne aveva appena iniziato il suo turno, con il compito di controllare le docce , quando il giovane straniero è andato su tutte le furie perché il volontario l'ha ripreso per il fatto che l'ospite non voleva aspettare il proprio turno per lavarsi. L'ivoriano avrebbe urlato e gridato fino a che non è stato riportato alla calma. A doccia finita sarebbe iniziata di nuovo la discussione tra i due, con altre urla da parte dello straniero e di nuovo l'invito a calmarsi da parte del volontario.

A quel punto, come racconta la denuncia del 50enne presentata in questura, lo straniero avrebbe spintonato il 50enne, facendolo cadere a terra e provocandogli la frattura del polso. L'ivoriano è poi uscito all'esterno e ha preso la catena della propria bici avvolgendosela attorno le mani per continuare a minacciare il volontario prima di andarsene. Il volontario è stato portato in ospedale per la frattura del polso, con una prognosi di 25 giorni.