Ascensore in tilt al San Bortolo: 11 persone bloccate per un'ora

Sono rimasti bloccati per un'ora all'interno di un ascensore dell'ospedale in attesa di essere "liberati" dai vigili del fuoco. Attimi di panico mercoledì mattina per 11 persone che stavano andando a visitare parenti ricoverati all'ospedale.

L'ascensore si è improvvisamente spento al secondo piano. Ad avvisare i vigili del fuoco, con il cellulare, uno dei "prigionieri". Una squadra dei pompieri è intervenuta per riparare il guasto e far uscire le persone.