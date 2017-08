Vicenza, lite in ospedale: due sorelle visitano il fratello e si picchiano

Una visita al fratello malato, ricoverato nel reparto di nefrologia dell'ospedale di Vicenza, si é trasformata in una rissa. Sono volate parole pesanti e poi anche sberle, tanto da richiedere l'intervento della polizia.

L'episodio è avvenuto verso le 18 di lunedì. Due sorelle, che non si vedevano da tempo, hanno fatto visita al loro parente stretto. A un certo punto, all'interno del reparto, è scoppiato il finimondo. Tra le vicentine, una 69enne e una 67enne, evidentemente non correva buon sangue e han cominciato a volare urla e insulti, parole pesanti davanti al lettino del fratello 63enne per ragioni non chiarite.

Le due sorelle sono state allontanate dal luogo di degenza, ma la lite è continuata anche fuori a suon di botte una contro l'altra. A quel punto è intervenuto il medico che ha riportato nella stanza una delle litiganti lasciando fuori l'altra fino all'arrivo della polizia. Gli agenti hanno quindi ristabilito la calma all'interno del reparto di nefrologia.