Schiacciato tra due macchine asfaltatrici: grave operaio 24enne

Grave incidente sul lavoro martedì pomeriggio alle 16 in strada della Porcilia, località Campedello. Per cause in corso di accertamento un operaio di 24 anni è rimasto schiacciato tra due macchine asfaltatrici in un cantiere stradale.

il giovane, trasportato in codice rosso e ricoverato in codice giallo al San Bortolo, ha riportato un trauma facciale con schiacciamento mascellare ed è stato portato al reparto maxilo-facciale dell'ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto dell'infortunio il personale dello Spisal.