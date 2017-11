Vicenza, Bretella dell'Albera: ok dell'Anas alla Tangenziale

Un'opera attesa da oltre 30 anni quello della cosidetta "Bretella dell'Albera" il cui progetto esecutivo finale è stato approvato lunedì dall'Anas. La tangenziale di Vicenza, dunque si farà. Il sì definitivo è arrivato nella tarda serata di ieri alla conclusione dell'ultimo consiglio di amministrazione Anas calendarizzato per il 2017.

L'inizio dei lavori potrebbe iniziare già prima della fine dell'anno ad un costo previsto di circa 29 milioni. Tra i primi a esprimere soddisfazione per l'accordo raggiunto il capogruppo del PD in Consiglio regionale Stefano Fracasso:

"Dopo l'approvazione del progetto dell'Alta capacità ferroviaria Vicenza compie un ulteriore passo avanti verso la risoluzione di alcuni nodi strategici infrastrutturali - ha sottolineato - in termini di investimenti, Tav, tangenziale e bandi periferie portano a Vicenza 900 milioni di euro. In tempi di vacche magre per i bilanci dei comuni un impegno notevole e un sostegno indispensabile per lo sviluppo della città".