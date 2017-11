Ognissanti, controlli dei vigili al cimitero: "Avevamo paura delle multe"

Anche se halloween è finito, un po' di paura c'era comunque nella giornata che per tradizione è dedicata alla celebrazione dei defunti. Il timore delle molte persone che si sono recate il primo novembre a far visita ai loro cari era quello di prendere una multa, visto i controlli della polizia locale all'interno del parcheggio dove, da qualche tempo, è in funzione il disco orario di 60 minuti.

"Attenzione ai vigili",

riferivano i visitatori che si avvicendavano agli automobilisti appena arrivati per le visite al cimitero. A Ognissanti trovare da parcheggiare in via Cimitero è sempre un'impresa. E il deterrente per non commettere violazioni è stato sicuramente quello della polizia locale che, durante la mattinata, ha effettuato più di un controllo all'interno del parcheggio.

Controlli anche lungo via Astichello, sulle auto parcheggiate sulle strisce blù e forse anche fuori, visto la naturale super affluenza di Vicentina per la giornata commemorativa. Per questo la polizia locale cercava di indirizzare gli automobilisti verso un parcheggio, approntato apposta per la giornata, in uno spiazzo di via Astichello, con scritto "offerta libera". Sempre meglio di una multa salata.