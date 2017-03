Vicenza, occupazione di Borgo Berga: fiaccolata finale degli attivisti

Il giorno dopo l'azione che ha portato alcuni manifestanti a "sequestrare dal basso" il discusso cantiere gigante di Borgo Berga, gli attivisti di "Vicenza si solleva" tornano sulla stessa scena con una fiaccolata per la quale auspicano una forte partecipazione dei cittadini. La partenza è prevista per le 20.30 di mercoledì dall'ingresso al cantiere in via Leoni. Da lì l'intenzione degli organizzatori è di circondare quello che definiscono un ecomostro.

L'idea dei promotori è di preparsi così all'udienza del riesame prevista per il 23 Marzo in cui si deciderà se sequestrare l'intera area come chiesto dalla Procura, richiesta respinta qualche settimana fa dal giudice Gerace.

Gli attivisti annunciano che la mobilitazione continuerà durante la presenza in città dei commissari Unesco, attesa per la settimana prossima, che dovranno valutare l'impatto delle grandi opere, tra cui Borgo Berga, sul patrimonio artistico vicentino. Un impatto che pone la città a rischio uscita dall'Unesco.