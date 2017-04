Vicenza, occupazione Borgo Berga: denunciati 7 attivisti

Sette attivisti denunciati e una richiesta di risarcimento di 50mila euro da parte della Cotorossi per danni dovuti “all’impossibilità di svolgere il regolare lavoro”. La vicenda dell’occupazione del cantiere di Borgo Berga, con il blitz scattato all’alba del 21 marzo, andrà quindi in tribunale per querela presentata dalla società costruttrice.

A finire deferiti, per invasione di terreno e violenza privata gli antagonisti del “Bocciodromo”, individuati dalla Digos di Vicenza. Sono passati 13 giorni da quando circa 30 attivisti entravano senza autorizzazione all’interno del quartiere edilizio Borgo Berga di Vicenza. Una decina, invece, quelli che si sono introdotti, con il viso coperto da un passamontagna, nel cantiere dietro al tribunale.

Due di loro sono saliti sulla gru e hanno srotolato lo striscione “Demolire Borgo Berga - Vicenza si solleva”. Altri dimostranti, divisi in due gruppi, si erano invece posizionati nelle vicinanze dei due accessi carrai al cantiere, in via Leoni e via Oliva, chiudendoli con transenne e catene con lucchetto e impedendo agli operai di entrare al lavoro.

L’occupazione è poi terminata la sera del 22 marzo con una fiaccolata. Giorno scelto non a caso, dato che il 23 marzo è iniziata in tribunale l’udienza del riesame di sequestro dell’area