Vicenza, novantenne molesta giovanissima barista

Un pensionato vicentino di 89 anni è indagato per stalking in quanto avrebbe molestato in continuazione per mesi una barista di 70 anni più giovane: si era invaghito della ragazza ma ora il giudice gli ha vietato di frequentare il locale dopo che la giovane ha sporto denuncia in tribunale d'accordo con i titolari.

L'episodio - riporta Il Giornale di Vicenza - è accaduto in un bar del quartiere di San Pio X che l'operaio in pensione frequentava da molti anni, mentre la barista è arrivata solo un anno fa: dal maggio dell’anno scorso, però, l’anziano avrebbe rivolto battute con doppi sensi espliciti, oltre ad allungare le mani sul sedere o nella scollatura; e dopo aver ottenuto il numero di cellulare della ragazza, le avrebbe mandato messaggi e telefonate per farla venire anche a casa sua.

L'uomo si è difeso affermando che a provocarlo sarebbe stata la 21enne con il suo look e il suo atteggiamento.