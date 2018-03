Vicenza, notte alcolica tra risse e tuffi

Sono stati diversi, venerdì sera, gli interventi delle Volanti a causa delle intemperanze di ubriachi in città.

In via IV Novembre, gli agenti sono intrevenuti per sedare una violenta discussione tra due uomini e una donna (ex di uno dei due), conclusasi con una denuncia. Poco prima delle 2, Suem 118 e polizia sono intervenuti per recuperare un senza tetto che si era gettato nell'Astichello, proprio nei pressi dell'ospedale. Per fortuna, per l'uomo nessuna grave conseguenza.