Vicenza, nonnina sventa la solita truffa dell'"avvocato"

Una nonnina detective è riuscita ad incastare un truffatore. G.S., 55 anni, residente nel Napoletano, è stato arrestato mercoledì mattina dai carabinieri di Vicenza.

L'uomo aveva tentato di mettere in atto la famigerata truffa dell'"avvocato", chiamando l'anziana e dicendole che suo figlio aveva avuto un incidente: erano necessari subito seimila euro in contanti o in oggetti preziosi. Non avendo un figlio maschio e memore anche dei consigli delle forze dell'ordine ricevuti tramite opuscoli e passa parola, l'anziana ha subito capito di cosa si trattava e ha avvisato la figlia 60enne che ha, a sua volta, chiamato il 112.

Dei militari in borghese sono tempestivamente arrivati nei pressi della casa della vittima ed hanno atteso l'arrivo del napoletano, per poi arrestarlo in flagranza. L'uomo è un pluripregiudicato per il reato specifico, ma anche per scasso e furti.