Vicenza, nonnina mangia "maria" e collassa: segnalata in prefettura

Quando ha mostrato ai sanitari quel sacchetto contenente le foglie di marijuana di certo non sospettava di finire segnalata in prefettura per detenzione di stupefacente ai fini di uso personale. Eppure è la legge è la legge, anche per la nonnina che venerdì sera è finito al pronto soccorso dopo che aveva ingerito delle foglie di "maria" pensando fossero di una pianta curativa.

L'incredibile vicenda è successa a una 84enne residente in via Europa a Vicenza. Un paio di anni prima una sua amica le aveva appunto regalato quei semi che lei aveva piantato in dei vasetti per poi raccogliere le foglie, essicarle e conservarle in un involucro di plastica. "Vedrai che ti fanno bene" le ha detto la coetanea. Frase ripetuta alla vigilia di Pasqua da un altro anziano suo amico che le ha consigliato di mangiarle.

Detto e fatto. La nonnina ha ascoltato il consiglio ingerendole verso le 10 di mattina ma alle 19 lo stupefacente ha cominciato a causarle prima delle strane sensazioni e poi un malore tanto da dover chiamare il 118. Ricoverata in ospedale l'84enne ha candidamente spiegato cosa era successo. E poi è partita la segnalazione in prefettura da parte della questura. Nessun nonnino è però indagato per spaccio.